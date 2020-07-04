Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 0,0000  EUR: 30,66 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Эксперт рассказал, почувствуют ли украинцы последствия отставки Смолия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
20145

Встреча советников "нормандской четверки" в Берлине прошла хорошо - Зеленский

Встреча советников "нормандской четверки" в Берлине прошла хорошо - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине прошла хорошо, однако подробностей не сообщил. Об этом Зеленский заявил сегодня журналистам, передает корреспондент УНН.

"Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю, что она прошла хорошо. С Ермаком (руководитель Офиса Президента Андрей Ермак - ред.) еще не обсуждали этот вопрос", - рассказал Зеленский.

Напомним, российская сторона заявила, что после встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине, не удалось дойти прорыва по переговорам.

Также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча советников "нормандской четверки" на шаг приблизила проведение саммита в Берлине ".

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.