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Украина с вами: как Зеленский поздравил США с Днем независимости

Украина с вами: как Зеленский поздравил США с Днем независимости

КИЕВ. 4 июля. УНН. С Днем независимости, США. Украина с вами. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, передает УНН.

"С Днем независимости США! В течение более 200 лет США были колыбелью демократии и стали примером для всего мира! Мы желаем республиканцам и демократам с Палаты представителей, республиканцам и демократам из Сената, и Белому дому сил противостоять всем вызовам. Украина с вами!" - написал Зеленский.

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День независимости США - государственный праздник Соединенных Штатов Америки, который отмечается ежегодно 4 июля (часто так и называется: "Четвертое июля") и является федеральным выходным днем. Праздник установлен в честь Декларации независимости США от Соединенного Королевства Великобритании, которое было подписано 4 июля 1776.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский
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