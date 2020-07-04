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Шмыгаль рассказал об ожиданиях от сотрудничества с международными партнерами

Шмыгаль рассказал об ожиданиях от сотрудничества с международными партнерами

КИЕВ. 4 июля. УНН. Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уже в ближайшее время мы надеемся подписать с ЕС меморандум о предоставлении очередного транша макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро. Также Украина получила от Международного банка реконструкции и развития поддержку на сумму 350 млн долларов", - написал Шмыгаль.

По его словам, "эти средства от международных партнеров свидетельствуют о том, что мы движемся вперед и это видят экспертные организации и наши международные друзья".

Напомним, представитель Еврокомиссии сообщил, что независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Денис Шмыгаль
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