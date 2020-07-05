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Украинские моряки получат более 70 квартир - Президент

Украинские моряки получат более 70 квартир - Президент

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня украинские моряки, среди них, моряки из оккупированного Крыма, которые в 2014 году не предали Украину, получат более 70 квартир. Об этом во время награждения военных моряков в Одессе сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Сегодня наши моряки получат более 70 квартир, среди них моряки из Крыма, которые в 2014 году не предали Украину", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что несмотря на свой героизм, сейчас они живут в ужасных условиях.

Напомним, что сегодня, 5 июля, в День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех причастных к празднику и вручил государственные награды.

Источник: УНН
Теги: Крым, ВМС, квартиры, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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