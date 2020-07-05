Президент поздравил украинцев с годовщиной освобождения Славянска и Краматорска

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с шестой годовщиной освобождения Славянска и Краматорска, передает корреспондент УНН.

"Сегодня у нас двойной праздник, ведь кроме дня ВМС мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашему войску, ждали радостных новостей с востока. Сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", - сказал Зеленский в обращении через телемост из Одессы.

Также с освобождением городов украинцев поздравили премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Мы действительно верим в вас, и искренне благодарны", - обратился Шмыгаль к военным.

Как сообщалось ранее в УНН, ранее Зеленский вручил госнаграды украинским морякам.