Украина не простит оккупантов Крыма и тех, кто не позволил его защитить - Зеленский

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина никогда не простит оккупантов, аннексировавших Крым, а также тех, кто не позволил украинским морякам его защитить. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, передает корреспондент УНН.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский вручил награды по случаю Дня ВМС: кто получил.