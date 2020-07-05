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Украина не простит оккупантов Крыма и тех, кто не позволил его защитить - Зеленский

Украина не простит оккупантов Крыма и тех, кто не позволил его защитить - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина никогда не простит оккупантов, аннексировавших Крым, а также тех, кто не позволил украинским морякам его защитить. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, передает корреспондент УНН.

"Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто аннексировал у нас Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил военных моряков за службу и почтил минутой молчания память тех, кто защитил Украину ценой собственной жизни.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский вручил награды по случаю Дня ВМС: кто получил.

Источник: УНН
Теги: Крым, оккупация, аннексия Крыма, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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