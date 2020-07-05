ООС: с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 5 июля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано четыре вражеских обстрела вблизи Павлополь, Марьинки (дважды) и Хутора Вольного. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток 5 июля, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, вооруженные формирования РФ продолжают применение минометов на линии боевого соприкосновения, сознательно игнорируя "минские соглашения". После 4:25 утра от оккупированного села Набережное, на приморской области нашей обороны враг выпустил по защитникам Павлополя 15 мин калибра 82 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов. От Александровки утром российско-оккупационные войска дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие по защитниках Марьинки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после 6:00 от Золотого-5 вооруженные формирования РФ выпустили по позициям защитников Хутора Вольного 17 мин 120-го калибра, и сопровождали минометный обстрел огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Военные применили ответный огонь.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет. Потери оккупантов уточняются", - резюмировали в штабе.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.