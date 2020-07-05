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Зеленский с фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел военные корабли и авиатехнику

Зеленский с фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел военные корабли и авиатехнику

КИЕВ. 5 июля. УНН. В День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский на борту фрегата "Гетман Сагайдачный" осмотрел прохождения военных кораблей и техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Военные вертолеты совершили пролет с Государственным флагом Украины и Военно-морским флагом. Акваторию Черного моря прошли катера морской охраны и артиллерийские катера", - говорится в сообщении.

Также военные катера и вертолеты продемонстрировали комплекс действий по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствие. Кроме того, акватории прошли учебные катера с курсантами на борту.

Сообщается, что в память о павших военных моряков на воду был возложен венок. Память погибших героев почтили минутой молчания.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил и День работников морского и речного флота.

Ранее в УНН сообщалось, что Зеленский передал ордены "Золотая Звезда" родным погибших Героев Украины Анны Бортюк и Сергея Шатохина, а также наградил орденами и медалями военных моряков.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, ВМС, Владимир Зеленский
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