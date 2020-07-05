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Центр качества образования дал советы абитуриентам, которых не пустили на ВНО из-за коронавирусного подозрения

Центр качества образования дал советы абитуриентам, которых не пустили на ВНО из-за коронавирусного подозрения

Валерий Бойко

КИЕВ. 5 июля. УНН. Выпускники, которых не пустили на внешнее независимое оценивание из-за подозрения в коронавирусе, могут написать заявление на участие в дополнительной сессии. Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает УНН.

"Обычно на экзамен не допускали тех, кто опаздывал. В этом году к ним добавились те, кто не был допущен к тестированию из-за повышенной температуры или признаки ОРВИ. На ВНО по математике таких было 12 человек, на языке и литературе - 54. Но двери в вузы для них не закрыли, они могут подать документы и написать заявление на участие в дополнительной сессии тестирования", - отметил Бойко.

Ранее в УНН сообщалось, что в этом году максимальный балл на ВНО смогут получить больше абитуриентов, чем в прошлом году.

Источник: УНН
Теги: ВНО, Коронавирус, карантин
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