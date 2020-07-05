Инцидент с украинцами в аэропорту Афин: посольство хочет предотвратить депортацию

КИЕВ. 5 июля. УНН. Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на комментарий посольства Украины в Греческой Республике.

"Консулы Украины сотрудничают с соответствующими государственными структурами Греции для того, чтобы к непропущенным гражданам Украины, которые отнесены к категории "нежелательные", не применялась процедура "депортации", - говорится в сообщении.

Так, ночью 4 июля после получения обращения на "горячую линию" посольства от 17-ти граждан Украины, которые были непропущены в аэропорту по прибытию в Грецию рейсами Wizzair и Ryanair, дежурный консул немедленно установил прямой контакт с украинцами (первая коммуникация происходила с 00:30 - до 1:30 5 июля). Сообщается, что сразу началась работа с представителями полиции аэропорта по обеспечению условий пребывания украинских граждан.

Отмечается, что должностное лицо посольства утром 5 июля прибыло в полицейский участок и доставило питьевую воду и средства личной гигиены гражданам Украины. Благодаря проведенной работе с полицией украинцам было разрешено дополнительно покупать напитки и еду на территории полицейского участка аэропорта. С партнерами компаний Wizzair и Rayanair подтверждено обеспечение пассажиров питанием.

"Возвращение наших граждан домой возможно первыми обратными рейсами "Афины-Киев": Wizzair - 7 июля в 21:55, Ryanair - 6 июля (относительно точного времени рейса ожидается подтверждение)", - сообщили в посольстве.

В дипучреждении отметили, что необходимо внимательно изучать информацию о режиме въезда в Греческую Республику.

"Вся информация об отсутствии разрешения украинцам на въезд в Грецию размещена на карте МИДа Украины, сайте и Facebook посольства. К сожалению, это не первый случай, когда упомянутые авиакомпании берут на борт граждан Украины на рейсы в Афины, несмотря на сохранение ограничительных мер по въезду в Грецию", - резюмируют в посольстве.

Напомним, как стало известно, граждан Украины не пропустили в аэропорту Афин из-за отсутствия долгосрочной визы или вида на жительство, в зависимости от причины поездки.

Также напомним, что к гражданам Украины, которых не пропустили в аэропорту Афин, пустили украинского консула. Он передал им вещи первой необходимости.

Ранее в УНН сообщалось, что в аэропорту столицы Греции не пропустили группу граждан Украины из-за карантина и запрета на въезд из Украины: в МИДе сообщили детали инцидента.