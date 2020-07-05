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ООС: с начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

ООС: с начала суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 5 июля. УНН. С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано 5 вражеских обстрелов вблизи Павлополя, Марьинки (дважды), Новотроицкого и Хутора Вольного. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во время вечернего сведения, передает УНН.

"5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. На рассвете в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Павлополя враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии противник активизировался в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта оккупанты два раза обстреляли наши оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по нашим позициям возле Новотроицкого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики применили минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы на подступах к Хутору Вольному.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось ранее в УНН, за минувшие сутки боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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