Шмыгаль в Донецкой области открыл мемориальную стелу и вручил госнаграды военным

КИЕВ. 5 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль торжественно открыл мемориальную стелу на территории военной части №3035 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины и вручил бойцам госнаграды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент коммуникаций секретариата Кабинета Министров Украины.

Во время торжеств премьер-министр возложил цветы к стеле "Вечная память героям!", на которой высечены имена 89 героев военных части №3027, 3035 и 3057, которые отдали свою жизнь за независимость и целостность Украины. Участники торжеств почтили минутой молчания память воинов, погибших за независимость и целостность Украины", - говорится в сообщении.

Шмыгаль напомнил, что за шесть лет войны 912 военнослужащих Национальной гвардии Украины были ранены, защищая территориальную целостность нашего государства, 229 бойцов погибли в боях с террористами.

Также глава правительства вручил военнослужащим Нацгвардии Украины государственные награды, поощрительные грамоты и награды, благодарности премьер-министра и другие награды, а также ознакомился с материально-технической базой и условиями службы в воинской части №3035 ее техникой и вооружением.

Отмечается, что в торжествах также приняли участие и другие должностные лица. В частности, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, что ранее послы четырех стран ЕС на горе Карачун почтили память освободителей Славянска.