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Инцидент в аэропорту Афин: пограничники объяснили, почему выпустили украинцев в Грецию

Инцидент в аэропорту Афин: пограничники объяснили, почему выпустили украинцев в Грецию

КИЕВ. 5 июля. УНН. В аэропорту Афин 17 граждан Украины не пропустили в Грецию из-за запрета въезда в ЕС. В Госпогранслужбе отметили, что не было никаких оснований запрещать лететь им в греческую столицу. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.

Как сообщают в издании, пограничники отметили, что пропустили этих людей на вылет из Украины, поскольку не было законных оснований их не пропускать.

"Пограничники действуют в соответствии с действующим законодательством. Если у человека документы в норме, то пограничники его пропускают", - рассказали BBC News Украина в пресс-службе ГПСУ.

Как сообщалось ранее в УНН, посольство хочет предотвратить процедуру "депортации" "нежелательных" граждан Украины, которые сейчас находятся в аэропорту Афин.

Напомним, стало известно, почему не пропустили украинцев в аэропорту Афин. Также появилась информация, что консул Украины посетил украинцев.

В УНН также сообщалось, что в МИДе сообщили детали инцидента с 17 украинцами в аэропорту Афин.

По данным СМИ, украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами: авиакомпанией Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпанией Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

Предварительно, речь шла о 17 гражданах Украины, которых по прибытию во время паспортного контроля не пустили на въезд в Грецию из-за отсутствия соответствующей документации для въезда на территорию ЕС.

Источник: УНН
Теги: Греция, Госпогранслужба, Афины
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