Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растут

КИЕВ. 5 июля. УНН. Народный депутат от партии “Слуга народа” Ольга Василевская на своей странице в Facebook сообщила, что по ее требованию Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий, где можно увидеть, что прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут, пишет УНН.

“По моему требованию Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий. Украинский парадокс — прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут”, — указала она в сообщении.

Далее она привела перечень компаний, в которых чистый финансовый результат стремительно падал (период 2017-2019 годы).

Такими государственными предприятиями, по ее данным, стали: