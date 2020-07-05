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Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растут

Нардеп: прибыль госпредприятий падает - зарплаты их директоров растут

КИЕВ. 5 июля. УНН. Народный депутат от партии “Слуга народа” Ольга Василевская на своей странице в Facebook сообщила, что по ее требованию Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий, где можно увидеть, что прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут, пишет УНН.

“По моему требованию Кабмин предоставил финпланы основных госпредприятий. Украинский парадокс — прибыль госпредприятий падает — зарплаты их директоров растут”, — указала она в сообщении.

Далее она привела перечень компаний, в которых чистый финансовый результат стремительно падал (период 2017-2019 годы).

Такими государственными предприятиями, по ее данным, стали:

  1. ГП Энергоатом — заработало меньше чем в прошлом году почти на 20%, а ЗП управленческом сектора поднял в 3 раза!
  2. ГП Международный аэропорт Борисполь — заработало меньше на 260 млн грн, увеличил ЗП руководителям почти в 4 раза!
  3. АО Харьковоблэнерго — доход 31 млн грн снизился до 1 млн в год, а ЗП выросла почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом!
  4. ГАХК Артем в 2019 году заработал в 13 раз меньше предыдущих лет, а затраты на ЗП руководства выросла на 5 миллионов гривен!
  5. ГУ Госгидрография прибыли упали на 60%, а расходы на ЗП директоров в 3 раза!
  6. ГУ Украинский государственный центр радиочастот в 2019 году заработал в 24 раза меньше, чем в предыдущие годы, а расходы на ЗП выросли вдвое!
  7. ПАО Укргидроэнерго — конечно молодцы. За 3 года прибыль Общества выросла вдвое. И руководители о себе не забыли — и подняли ЗП в 10 раз!", — указала она.

Источник: УНН
Теги: Украина
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