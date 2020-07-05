В Совете Федерации отреагировали на слова бывшего главаря боевиков "ДНР" о "вхождении" ОРДЛО в состав России

КИЕВ. 5 июля. УНН. Россия не рассматривает так называеме “Донецкую и Луганскую народные республики” на востоке Украины в качестве российских регионов, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает радиостанция “Говорит Москва”, передает УНН.

Так он ответил на слова бывшего так называемого “премьера” боевиков “ДНР” Александра Бородая якобы о скором вхождении региона в состав России.

“Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признает Донецк и Луганск территорией Украины”, — сказал Джабаров.

По словам российского сенатора — Украина якобы “затягивает” процесс признания так называемого, по мнению Москвы, “особого статуса ДНР и ЛНР” и у жителей территории ОРДЛО, по его словам, якобы “чаще и чаще возникает мысль: “А по пути ли нам с такой Украиной?”.

Россия, продолжил Джабаров, “никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы”, однако следила за тем, что происходит в этих регионах, где есть русскоязычное население. Замглавы комитета Совфеда считает, что Донецк и Луганск “могли бы помочь” в нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Ранее бывший боевик “ДНР” в Санкт-Петербурге заявил, что скоро территории, захваченные террористами якобы “присоединятся” к России. По его словам, якобы де-факто эти регионы уже “являются частью Российской Федерации”.

Добавим, Совет Федерации РФ одобрил закон о предоставлении статуса ветерана военным, служившим в ВСУ в АР Крым.