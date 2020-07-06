КСУ завтра рассмотрит закон о языке

КИЕВ. 6 июля. УНН. Конституционный суд Украины во вторник, 7 июля, возьмется за рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщили УНН в пресс-службе КСУ.

"7 июля в 10:00 Большая палата КСУ на пленарном заседании в форме устного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года № 2704-VIII", - говорится в сообщении.

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Авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам. Кроме этого, по убеждению народных депутатов Украины, законом нарушены конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод, сообщили в КСУ.

Субъект права на конституционное представление также считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применение такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права, как принцип правовой определенности".

Напомним, в центре Киева провели акцию "Руки прочь от закона о языке".