Кулеба: вводить в "минский формат" проблематику Крыма - это блокировать и Крым, и Донбасс

КИЕВ. 6 июля. УНН. Вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от "минских переговоров" по Донбассу. Такое мнение в интервью "Крым.Реалии" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Когда начался Крым, была попытка провести консультации в Женеве, уже полузабытые... Потом, когда начался Донбасс, начался "минский формат". Сейчас вводить в "минский формат" проблематику Крыма - это, по сути, блокировать и Крым, и Донбасс. Нужно исходить из тех реалий, которые есть сейчас", - сказал Кулеба.

Он заверил, что украинская сторона на всех уровнях - в министерстве иностранных дел, в Офисе Президента, постоянно работает над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня.

"Могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем в контактах с нашими партнерами, разогреваем их к следующим шагам", - подчеркнул министр.

Напомним, по словам Кулебы, отсутствие воды в оккупированном Крыму - это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность.