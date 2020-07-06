Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
13140

Кулеба: вводить в "минский формат" проблематику Крыма - это блокировать и Крым, и Донбасс

Кулеба: вводить в "минский формат" проблематику Крыма - это блокировать и Крым, и Донбасс

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 6 июля. УНН. Вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от "минских переговоров" по Донбассу. Такое мнение в интервью "Крым.Реалии" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Когда начался Крым, была попытка провести консультации в Женеве, уже полузабытые... Потом, когда начался Донбасс, начался "минский формат". Сейчас вводить в "минский формат" проблематику Крыма - это, по сути, блокировать и Крым, и Донбасс. Нужно исходить из тех реалий, которые есть сейчас", - сказал Кулеба.

Он заверил, что украинская сторона на всех уровнях - в министерстве иностранных дел, в Офисе Президента, постоянно работает над тем, чтобы вопрос Крыма оставался на повестке дня.

"Могу совершенно спокойно сказать, что сейчас мы, по сути, возродили активную тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем в контактах с нашими партнерами, разогреваем их к следующим шагам", - подчеркнул министр.

Напомним, по словам Кулебы, отсутствие воды в оккупированном Крыму - это следствие действий Российской Федерации как государства-оккупанта, за которые она несет полную ответственность.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Крым, оккупация, аннексия Крыма, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.