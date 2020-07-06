Зеленский еще не внес в парламент кандидатуру в руководители НБУ, однако есть дедлайн — Гетманцев

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский еще не внес в Верховную Раду кандидатуру на должность главы Национального банка Украины. Назначить нового главу НБУ депутаты до конца сессии 17 июля. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Президент еще не внес претендента в Верховную Раду, это решение Президента, он вносит только одного человека, которого мы рассматриваем - поддерживаем или не поддерживаем. Поэтому консультации эти продолжаются. Но на встречах обсуждались даже не столько фамилии, сколько требования: о том, что он должен быть банкиром, с хрустальной деловой репутацией, быть порядочным человеком, который будет защищать интересы государства, а не определенных стейкхолдеров", - сообщил Гетманцев.

Парламентарий не назвал фамилий кандидатов, чтобы не навредить процессу. В то же время, наличие своей кандидатуры в списке претендентов на эту должность он назвал шуткой коллег в парламенте: "Хотя многие подходит и предлагают, но я не рассматриваю себя в качестве председателя Национального банка и даже не отвечаю критериям для образования, предъявляемым законом о Национальном банке".

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Также есть и конкретный дедлайн по избранию нового главы НБУ.

"Дедлайн есть: мы считаем, что этот дедлайн - 17 июля, потому что это последний день заседания ВР этой сессии, а уйти на каникулы с неутвержденным председателем Национального банка опасно для рынка, это определенная нестабильность для рынка, это неправильное решение", - отметил Гетманцев.

При этом, он отметил, что у Президента есть список из претендентов на должность главы Нацбанка.

"Я присутствовал на тех консультациях, которые Президент проводил и с рынком, и с государственными банками, на самом деле там нет трех списков, один список из претендентов", - уточнил нардеп.

Напомним, что 3 июля ВР уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка.