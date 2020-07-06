"Динамо" ищет замену Михайличенко среди иностранцев - СМИ

КИЕВ. 6 июля. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко уйдет в отставку по окончании этого сезона. Об этом сообщает НВ, передает УНН.

Утверждается, что решение об отставке главного тренера уже якобы принято окончательно.

Вместе с тем, по данным ресурса, Михайличенко, скорее всего, останется в "Динамо", но на другой должности.

По данным СМИ, в клубе пока не знают, кто будет новым наставником команды. Однако, президент ФК Игорь Суркис, якобы, ищет на этот пост иностранца.

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Заметим, что информация о возможной смене главного наставника "сине-белых" курсирует в украинских спортивных СМИ постоянно, особенно в течение последних нескольких месяцев.

В ФК эту информацию постоянно опровергали, но между тем, новые и новые фамилии возможных кандидатов на пост тренера "Динамо" озвучивают то экперты, то источники, то журналисты.

Так, например, в начале июня сообщалось, что возглавить столичный ФК якобы может снова тренер из России - Юрий Семин.

В общем, слухи о смене тренера особенно усиливаются на фоне поражений "Динамо".

Напомним, что 4 июля, киевляне получили сокрушительное поражение от "Шахтера".

В целом, уверенный выигрыш "Десны" в матче с "Колосом" даже позволил команде обойти "Динамо" в турнирной таблице УПЛ.