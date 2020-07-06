В Совете НБУ разъяснили, запустят ли печатный станок денег

КИЕВ. 6 июля. УНН. Национальный банк Украины "никогда и ни при каких условиях" не будет осуществлять неконтролируемую эмиссию денег. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин, передает УНН.

"Будет ли Национальный банк осуществлять неконтролируемую эмиссию денег? Неконтролируемую - никогда и ни при каких условиях! Прежде всего отмечу, что эмиссия денег является одной из базовых функций центрального банка. Она должна быть достаточной для обеспечения экономической жизнедеятельности государства, однако не создавать давления на цены", - указал Данилишин.

По его словам, в результате падения экономической активности и кредитования экономики уровень монетизации экономики Украины сократился до 36% ВВП - почти вдвое за последние 5 лет. Это существенно замедлило рост экономики, а инфляция намного ниже целевого значения, добавил глава Совета НБУ.

"Конечно, речь не идет о неконтролируемом увеличении денежной массы. Однако у Национального банка есть достаточный инструментарий и пространство для более активного насыщения экономики финансовыми ресурсами по приемлемой стоимости без усиления инфляционного давления", - отметил Данилишин.

Напомним, глава Совета НБУ считает, что оснований для девальвации курса гривны нет.