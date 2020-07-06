Дело незаконно отчужденных общежитий НАУ вернули в апелляционный суд

КИЕВ. 6 июля. УНН. Верховный Суд поддержал позицию столичной прокуратуры по делу о возврате государству незаконно отчужденных общежитий Национального авиационного университета, отменив решения суда низшей инстанции и направив дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Прокуратура города Киева продолжает отстаивать право государства на незаконно отчужденные общежития Национального авиационного университета, незаконно выбывших из государственной собственности в пользу коммерческой структуры", - сказано в сообщении.

Установлено, что помещения двух общежитий по ул. Ветряные Горы в Киеве площадью более 2 тыс. кв. м и стоимостью свыше 12 млн грн, которые находились на балансе Национального авиационного университета, в 2016 году на основании ряда поддельных документов и договоров незаконно выбыли в собственность коммерческой структуры.

"В связи с этим, в декабре 2016 года Киевская местная прокуратура № 7 обратилась с иском в суд об истребовании общежитий государству. Подольский районный суд Киева 30 ноября 2017 года и апелляционный суд Киева 21 апреля 2018 года в удовлетворении иска прокурора отказали. Не соглашаясь с указанными судебными решениями, прокуратура города Киева опротестовала их в Верховный Суд", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что суд кассационной инстанции, поддержав позицию столичной прокуратуры, отменил решение апелляционного суда города Киева и направил дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции, отметив, что прокурор избрал верный способ защиты интересов государства.

Напомним, Хозяйственный суд Киева вернул в государственную собственность землю, которая входит в состав военного аэродрома "Одесса-Школьный".