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Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
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В Польше произошло ДТП с тремя автобусами: 14 человек пострадали, в том числе двое детей

В Польше произошло ДТП с тремя автобусами: 14 человек пострадали, в том числе двое детей

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Польше произошло ДТП с участием двух больших автобусов и микроавтобуса, в результате инцидента 14 человек травмированы, среди них - двое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WP.

Так, авария произошла вчера около 19:00 на узкой части автодороги между населенными пунктами Рогово и Дзьвижино, в Западнопоморском воеводстве.

"Столкнулись два автобуса и микроавтобус. Пострадали 14 человек, среди них двое детей. В спасательной акции приняли участие десяток пожарных машин, а также вертолеты медицинской службы", - пишут в издании.

Подробные обстоятельства ДТП еще устанавливаются. Однако предварительно сообщается, что столкнулись два больших автобуса, направлявшихся в противоположных направлениях, задев при этом запаркованный рядом 9-местный микроавтобус.

В общем, в трех транспортных средствах было 19 человек. Из них 14 получили травмы различной тяжести, пять госпитализированы, в том числе медицинскими вертолетами. Серьезные травмы получил один из водителей больших автобусов.

Есть информация, что эвакуированы вертолетами - 10-летний ребенок и 40-летняя женщина.

Также предварительно известно, что все водители были трезвыми.

Как ранее сообщалось в УНН, по меньшей мере 22 человека погибли и несколько человек травмированы после того, как поезд врезался в автобус с паломниками-сикхами на северо-востоке Пакистана.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Польша
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