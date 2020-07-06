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Ротань стал послом финала Кубка Украины

Ротань стал послом финала Кубка Украины

Руслан Ротань

КИЕВ. 6 июля. УНН. В среду, 8 июля, на харьковском стадионе "Металлист" состоится финал Кубка Украины, в котором сыграют киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Послом поединка будет главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Так, Ротань, в рамках возложенных на него обязанностей, будет сопровождать трофей, участвовать в награждении команд

"Мне приятно, что выбор пал на меня. Спасибо руководству УАФ за доверие, постараюсь не подвести (улыбается). Считаю, что сам поединок будет интересным. Единственное - жаль, что он пройдет без зрителей в связи с карантинными мероприятиями", - комментирует назначение Ротань.

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В то же время, прогнозировать результаты матча Ротань не берется.

"Для меня и "Динамо", и "Ворскла" - не чужые. В столичном клубе я провел часть своей карьеры, выигрывал трофеи. А в Полтаве я родился, за "Ворсклу" выступал мой отец. Поэтому мне трудно отдать кому-то предпочтение. Буду болеть за зрелищный футбол, а победу пусть празднует сильнейший", - добавил он.

Как писал УНН, в рамках программы Президента правительство продолжает инициативу УАФ и строит еще 100 новых футбольных полей.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина, Динамо
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