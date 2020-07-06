Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6180

Словакия передала гумдопомогу для пострадавших от паводка на Прикарпатье

Словакия передала гумдопомогу для пострадавших от паводка на Прикарпатье

КИЕВ. 6 июля. УНН. Словацкая республика передала гуманитарную помощь для населенных пунктов на Прикарпатье, пострадавших от паводка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал ГСЧС.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на Прикарпатье, 6 июля Словацкая республика передала для ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям, гуманитарную помощь. Палатки, насосы, генераторы и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня в трех областях на западе Украины, пострадавших от дождей и паводков, были эвакуированы или отселены 841 человек, всего - 548 - на Прикарпатье.

После паводков на западе Украины до сих пор подтоплены пять городов и сел.

Источник: УНН
Теги: Украина, гуманитарная помощь, Словакия, паводки
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.