Словакия передала гумдопомогу для пострадавших от паводка на Прикарпатье

КИЕВ. 6 июля. УНН. Словацкая республика передала гуманитарную помощь для населенных пунктов на Прикарпатье, пострадавших от паводка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал ГСЧС.

"В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей на Прикарпатье, 6 июля Словацкая республика передала для ликвидации последствий стихийного бедствия - наводнения, которое привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям, гуманитарную помощь. Палатки, насосы, генераторы и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 июня в трех областях на западе Украины, пострадавших от дождей и паводков, были эвакуированы или отселены 841 человек, всего - 548 - на Прикарпатье.

После паводков на западе Украины до сих пор подтоплены пять городов и сел.