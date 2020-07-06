Образовательный "Оскар": определены лучшие вузы Украины

КИЕВ. 6 июля. УНН. Ежегодно эксперты оценивают деятельность университетов. Составляя рейтинги, во внимание принимают базовую, общеобразовательную и профессиональную подготовку студентов, применение информационных технологий, востребованность выпускников ЗВО на рынке труда, передает УНН.

Рейтинг "Топ-200 Украина 2020", который представил Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, определяли по десяти показателям, шесть из которых являются международными, четыре - национальными.

Эксперты пользовались только открытыми данным, обнародованным на веб-ресурсах независимых национальных и международных организаций и учреждений.

В десятку вузов-лидеров Украины по версии "Топ-200 Украина" вошли КПИ им. Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Сумской государственный университет, Харьковские ЗВО - Каразинский университет, Харьковская политехника и Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Львовская политехника и Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Винницкий национальный технический университет.

Постоянное внимание международных экспертов к качеству высшего образования, безусловно, мотивирует национальные университеты становиться каждый раз лучше и привлекательнее для студентов, которые стремятся получить высокие знания мирового уровня. Это ярко демонстрирует Сумской государственный университет. В рейтинге 2019-го заведение поднялось на шестую позицию с девятой, на которой было в 2018-м, а в "Топ-200 Украина 2020" СГУ занял место уже в тройке лидеров.