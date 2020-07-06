Минэнерго сообщило о восстановлении электроснабжения на шахте "Котляревская"

КИЕВ. 6 июля. УНН. Поставка электроэнергии на шахте "Котляревская" восстановлена. Об этом сообщило Министерство энергетики, передает УНН.

Работы по восстановлению поставок электроэнергии выполняло ДП "Региональные электрические сети".

"В 14:25 ДП "Региональные электрические сети" подано напряжение на КЛ 6 кВ "шурф 9.1". После проверки схемы нормального режима восстановлено электроснабжение и вентиляцию шахты "Котляревская", - рассказали в министерстве.

Напомним, вентиляция шахты была обесточена сегодня, 6 июля, в 6:12 часов утра, в результате нестабильной подачи электроэнергии. Под землей оставались люди, однако никто не пострадал. Ситуацию взяло на контроль Министерство энергетики.