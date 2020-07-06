Антикоррупционный суд исследовал еще два тома доказательств по делу Насирова

КИЕВ. 6 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд исследовал еще два тома письменных доказательств по делу экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и руководителя департамента ГФС Владимира Новикова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По результатам судебного рассмотрения коллегией судей ВАКС исследовано 2 тома письменных доказательств, предоставленных прокурором САП", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее разбирательство по делу - в 9:00 13 июля 2020 года.

Напомним, ВАКС начал исследование доказательств по делу Насирова в конце 2019 года.

Как уже сообщал УНН, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-голове ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Сторона обвинения считает, что бывший глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8-го созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Это повлекло тяжкие последствия в виде непоступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.