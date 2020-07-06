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ВАКС назначил дело экс-нардепа Колесникова к рассмотрению по существу

ВАКС назначил дело экс-нардепа Колесникова к рассмотрению по существу

Дмитрий Колесников

КИЕВ. 6 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении народного депутата Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова, которого подозревают в незаконном получении 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета за аренду жилья в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"По результатам подготовительного (заседания - ред.) коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу. Дата заседания - 13 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, народному депутату Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрию Колесникову сообщено о подозрении из-за незаконного получения 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Оппозиционный блок, Антикоррупционный суд, нардепы
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