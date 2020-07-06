В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сделали штормовое предупреждение на 7 июля - ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, а также грозы и град в нескольких областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал ГСЧС.

"Внимание! Штормовое предупреждение. 7 июля, в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди; днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

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Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 7 июля, когда в Украине отмечают Ивана Купала.