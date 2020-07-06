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Женщине, которая с ребенком выпрыгнула с четвертого этажа в Киеве, сообщено о подозрении

Женщине, которая с ребенком выпрыгнула с четвертого этажа в Киеве, сообщено о подозрении

КИЕВ. 6 июля. УНН. Женщине, которая выпрыгнула с ребенком из окна дома на столичном Печерске следователи сообщили о подозрении в покушении на убийство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"Следственным отделом Печерского управления полиции под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с женщиной планируется проведение судебно-психиатрической экспертизы, по результатам которой станет известно, могла ли женщина на момент совершения инкриминируемого ей правонарушения, по своему психическому состоянию, осознавать свои действия и руководить ими.

Напомним, в Киеве женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Как сообщалось, правоохранители установят обстоятельства падения матери с ребенком из окна дома на столичном Печерске.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, дети, падение
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