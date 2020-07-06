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Самая теплая ночь за последние 140 лет: в Киеве новый температурный рекорд

Самая теплая ночь за последние 140 лет: в Киеве новый температурный рекорд

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киеве в этом году ночь на 5 июля была самой теплой за 140 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Нынешняя ночь на 5 июля в столице оказалась самой теплой за 140 лет. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на воскресенье в Киеве оказалась самой теплой, ведь ее температура не опустилась ниже +20,6°С. Предыдущее рекордное значение +20,5°С 1988 года превышено на 0,1°С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала года в Киеве установлено 24 температурные рекорды.

Напомним, начало недели в Украине будет преимущественно сухим и жарким, местами днем - до 39 градусов тепла.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, рекорд
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