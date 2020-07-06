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Шмыгаль провел переговоры с директором Всемирного банка по делам Украины: детали

Шмыгаль провел переговоры с директором Всемирного банка по делам Украины: детали

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня в режиме видеоконференции состоялся разговор премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи. Премьер поздравил господина Банерджи с назначением на должность и выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Украиной и Всемирным банком, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.

"Рассчитываем, что совместно сможем выработать возможные механизмы поддержки Украины в этот тяжелый период", - отметил Шмыгаль.

Участники переговоров обсудили ситуацию, вызванную пандемией коронавируса в Украине и мире, состояние реализации ряда совместных проектов между Украиной и Всемирным банком, направленных на поддержку сектора здравоохранения, продолжение системных реформ в Украине, развитие городской инфраструктуры и тому подобное.

"Хочу поблагодарить Всемирный банк за последовательную финансовую поддержку Украины. Всемирный банк является одним из крупнейших институциональных инвесторов в Украине", - сказал премьер.

Банерджи со своей стороны подтвердил, что Всемирный банк настроен и в дальнейшем сотрудничать с Украиной и поддерживать совместные проекты.

Также директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины положительно оценил предложение главы украинского правительства относительно сотрудничества в проекте справедливой трансформации угольных регионов, подчеркнув, что Всемирный банк начинал аналогичные программы в Греции и Польши.

"Будем работать совместно с Вами и Вашей командой", - заверил он.

Шмыгаль выразил надежду, что совместные проекты Украины и Всемирного банка будут реализованы плодотворно и качественно.

"Буду рад совместной системной работе по конкретным проектам, которые сегодня стоят на повестке дня", - подытожил премьер-министр.

Как сообщалось в УНН, 30 июня Всемирный банк назначил нового ответственного за Украину.

Источник: УНН
Теги: Всемирный банк, переговоры, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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