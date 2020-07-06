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В Кремле прокомментировали сообщения о планах вторжения России в Украину

В Кремле прокомментировали сообщения о планах вторжения России в Украину

Дмитрий Песков

КИЕВ. 6 июля. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами в понедельник прокомментировал сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для оккупированного Крыма, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке (Украины – ред.)", - заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли у РФ планы по вторжению из оккупированного Крыма на юг Украины.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина усиливает свой военный флот и готовится к полномасштабной военной конфронтации с Россией на море.

Кроме того, как сообщал УНН, ранее в разговоре со СМИ экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в сентябре Кремль под предлогом “гуманитарного кризиса” может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и недостатка воды на полуострове.

Комментируя это заявление, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что украинские военные готовы к сопротивлению в случае, если произойдет нарушение линии соприкосновения, которая сегодня есть в Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: Россия, вода, Крым, Украина, Кремль
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