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На курортах Херсонской области начали тестировать на COVID-19 персонал баз отдыха и пансионатов

На курортах Херсонской области начали тестировать на COVID-19 персонал баз отдыха и пансионатов

КИЕВ. 6 июля. УНН. На курортах в Херсонской области начали тестировать на COVID-19 персонал баз отдыха и пансионатов. Сейчас проведено 40 ПЦР-тестов, среди них инфицированных коронавирусом нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент здравоохранения Херсонской ОГА.

"Региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято ришенння обследовать методом ПЦР обслуживающий персонал пансионатов и баз отдыха, расположенных на морских курортах Херсонской области. Это позволит контролировать распространение вируса COVID-19 в области, своевременно выявлять больных, реагировать и создавать условия для безопасного отдыха гостей и жителей нашей области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа в этом направлении началась с прошлой недели.

"Уже проведено 40 тестов методом ПЦР, работников баз отдыха села Железный Порт, результат отрицательный, вируса COVID-19 не обнаружено. Продолжаем работать", - сообщают в департаменте.

Напомним, курорты Львовской области предлагают обеспечивать ИФА-тестированием на COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, Коронавирус, туризм, карантин, курорты
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