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Великобритания выделит более 3,3 млн гривен для пострадавших от паводков на западе Украины

Великобритания выделит более 3,3 млн гривен для пострадавших от паводков на западе Украины

КИЕВ. 6 июля. УНН. Великобритания предоставит 100 тыс. фунтов стерлингов, что в пересчете на гривны составляет 3,38 млн грн, для помощи пострадавшим от паводков на западе Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook посольства Великобритании в Киеве.

"Великобритания предоставит 100 тыс. фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от разрушительных паводков на западе Украины. Помощь предоставляется в ответ на призыв украинской власти к международному сообществу", - говорится в сообщении.

Указано, в лучшем кроме обеспечения неотложных нужд, связанных с наводнением, Великобритания также окажет поддержку в борьбе с повышенным риском распространения коронавируса (COVID-19) среди местных жителей.

"Наша помощь будет включать предоставление гигиенических наборов и предметов первой необходимости, обеспечение питьевой водой и удовлетворение санитарных нужд. Эта поддержка также рассчитана на среднесрочную перспективу с целью восстановления региона в соответствии с приоритетными потребностями", - указано в сообщении.

Напомним, над западом Украины снова угроза подтоплений: ожидается подъем воды в реках.

Также напомним, НАТО подтвердило, что получило запрос о помощи от Киева.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, помощь, паводки
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