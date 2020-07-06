Венедиктова рассказала, как будет происходить конкурс на должность нового руководителя САП

КИЕВ. 6 июля. УНН. В понедельником, 6 июля 2020 года, в Офисе Генерального прокурора состоялась встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, во время которой она рассказала о том, как будет проходить конкурс на должность нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.

Как сообщает пресс-служба, послы поинтересовались как будет проходить конкурс на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, полномочия которого истекают в этом году.

"Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что сейчас продолжается процесс формирования конкурсной комиссии по отбору руководителя САП. Совет прокуроров уже выбрал своих четырех представителей. Определился с семью представителями от парламента и профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Теперь этот состав должны утвердить голосованием депутаты", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 декабря 2015 года руководителем САП является Назар Холодницкий. Срок его полномочий истекает 30 ноября 2020 года.

Как сообщалось ранее в УНН, Венедиктова встретилась с послами стран G7 и Евросоюза.