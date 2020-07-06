Суд арестовал заместителя начальника отдела прокуратуры Ровенской области

КИЕВ. 6 июля. УНН. Суд взял под стражу заместителя начальника отдела прокуратуры Ровенской области, которого подозревают в получении взятки в виде двух ноутбуков общей стоимостью почти 30 тыс. грн за закрытие уголовного производства, с возможностью внесения залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"В пятницу, 3 июля, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 63 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщает полиция, заместителю начальника отдела областной прокуратуры сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, заместителя начальника одного из отделов прокуратуры Ровенской области разоблачено на получении взятки в виде двух ноутбуков общей стоимостью почти 30 тыс. грн за закрытие дел в отношении временно исполняющего обязанности начальника одного из отделений полиции в Ровенской области.