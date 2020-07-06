В МИД рассказали, сколько может длиться экспертиза "черных ящиков" самолета МАУ

КИЕВ. 6 июля. УНН. Экспертиза "черных ящиков" самолета МАУ, который был сбит в Иране, может длиться до пяти дней. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает корреспондент УНН.

Енин заметил, что экспертиза должна начаться во Франции 20 июля и продолжаться до 5 дней.

"Экспертиза должна начаться 20 июля, мы зарезервировали 5 дней", - сказал он.

Вместе с тем, в МИД не исключают, что экспертиза может завершиться раньше.

Что же касается завершения технич расследования, то Енин даже ориентировочных сроков не назвал.

По его словам, завершается техническое расследование подписанием протокола, а вот механизмов заставить Иран его завершить - нет.

Единственное, по его словам, если техническое расследование не будет завершено в течение года, то Иран должен предоставить промежуточный отчет о причинах катастрофы.

Как сообщал УНН, Франция предложила Украине совместно расшифровать "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ.

Ранее Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) сообщило, что расшифровка бортовых самописцев со сбитого над Тегераном пассажирского самолета МАУ начнется во Франции в июле.