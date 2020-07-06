В Минсоцполитики рассказали, когда решат проблему с бэби-боксами

КИЕВ. 6 июля. УНН. Министерство социальной политики проводит процедуру государственных закупок и через 1-2 месяца обеспечит родителей бэби-боксами. Об этом сказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Хочу сказать, что есть проблема (с бэби-боксами - ред.) из-за государственных закупок. Мы проводим сейчас как раз процедуру закупки, так как предыдущие закончились. Соответственно, процедура проходит. После завершения процедуры все это будет обеспечено. Я думаю, что где-то месяц-два надо", - сказал Шамбир, заверив, что все боксы будут выданы.

Напомним, в этом году "пакет малыша" получили более 100 тыс. детей.