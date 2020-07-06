Определились победители Кубка Украины по теннису

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киеве завершился первый большой теннисный турнир в рамках национального календаря - Кубок страны, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

В женском одиночном разряде победу праздновала обладательница "wild card" Екатерина Лазаренко. 15-летняя днипрянка в финале победила 19-летнюю Марию Берген из Броваров, посеянной под третьим номером - 7:6 (4), 6:3.

В парном турнире чемпионками стали 15-летняя Анастасия Жолдакова и 19-летняя Мария Подураева. В финальном матче девушки обыграли сестер Анну и Анастасию Ващенко - 6:2, 6:3.

В мужском одиночном турнире сильнейшим оказался лидер посева Владислав Манафов. Для победы в финале над Иваном Сергеевым киевлянину понадобилось чуть больше трех часов - 7:6 (3), 3:6, 6:1. Днем ранее третьи сеяные Манафов и Вадим Концеба проиграли в парном финале первым ракеткам турнира Владимиру Ужиловскому и Алексею Крутых - 4:6, 6:7 (5).

Примечательно, что победителями в смешанном парном разряде стали Марта Костюк и Денис Милокост, которые в решающем матче одержали победу над Владленой Боковой и Романом Бойчуком - 6:0, 5:7, 12:10. В концовке супер тай-брейка Костюк и Милокостову удалось отыграть два матчбола.