Во Львове больницы, которые принимают пациентов с COVID-19, заполнены на 30%

КИЕВ. 6 июля. УНН. Больницы Львова, которые принимают пациентов с COVID-19, заполнены на 30%. Об этом рассказал на брифинге мэр Андрей Садовый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

"Что меня успокаивает, что медицинская система города справляется: у нас по Львову загруженность коек - до 30%, по области - всего 40%. Мы не сможем побороть коронавирус в одном городе или области. В мире идет рост, и даже те страны, которые ослабили карантин, возвращаются к усилению карантина. Мы не можем себе этого позволить, потому что эти страны, усиливая карантин, бизнесу дают средства, а у нас таких возможностей нет, нам нужно научиться жить по шведской модели, когда и бизнес должен работать, и маска должна быть постоянно, потому что маска в 18 раз защищает, чем когда ее нет", - рассказал Садовый.

Также мэр считает, что пока нет вакцины от этой инфекции, говорить о пике болезни или каких-то волнах - неуместно.

Напомним, во Львовской области частично ослабили карантин.