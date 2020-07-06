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ООН не удалось обеспечить доступ Верховного комиссара по правам человека в Крым - Гутерреш

ООН не удалось обеспечить доступ Верховного комиссара по правам человека в Крым - Гутерреш

КИЕВ. 6 июля. УНН. ООН не удалось найти взаимоприемлемой формулы для обеспечения доступа управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Крым. Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), временно оккупированными Российской Федерацией, передает УНН

“К сожалению, несмотря на усилия и несмотря на готовность Российской Федерации и Украины обсудить этот вопрос с Организацией Объединенных Наций, в течение отчетного периода все еще не удалось найти взаимоприемлемой формулы для обеспечения доступа УВКПЧ в Крым”, - отметил в докладе генсек ООН Антониу Гутерреш.

Сказано, что доступ Управления Верховного комиссара ООН по правам человека необходим для обеспечения непосредственного мониторинга и отчетности о положении в области прав человека в Крыму.

“Я настоятельно призываю Российскую Федерацию, а также Украину, приложить все усилия для обеспечения беспрепятственного доступа УВКПЧ и других соответствующих подразделений Организации Объединенных Наций в Крым, с тем, чтобы обеспечить эффективное осуществление соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи. Поэтому я буду продолжать изыскивать возможности и определять практические пути обеспечения доступа в Крым для УВКПЧ и других соответствующих подразделений Организации Объединенных Наций”, - добавил генсек ООН.

Напомним, генсек ООН опубликовал второй доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Крым, Украина
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