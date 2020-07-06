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Власти РФ должны обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму - ООН

Власти РФ должны обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму - ООН

КИЕВ. 6 июля. УНН. ООН призвала власти Российской Федерации обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму, а также прекратить призыв граждан Украины в вооруженные силы РФ. Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), временно оккупированными Российской Федерацией, передает УНН.

“Власти Российской Федерации должны обеспечить доступность образования на украинском языке, что по-прежнему вызывает озабоченность. К числу других рекомендованных мер относятся прекращение призыва граждан Украины, проживающих в Крыму, в вооруженные силы Российской Федерации и восстановление имущественных прав всех бывших владельцев, лишенных прав собственности в результате "национализации" и конфискации, осуществленной в Крыму. Важно также прекратить перемещение находящихся под охраной лиц, в том числе задержанных, за пределы оккупированной территории и обеспечить возможность возвращения в Крым всех находящихся под охраной лиц, ранее переданных Российской Федерации”, - отметил в докладе генсек ООН Антониу Гутерреш.

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Напомним, генсек ООН опубликовал второй доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Крым, Украина
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