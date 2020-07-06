В Кирилловке закрыли базу отдыха где отравились дети

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Кирилловке закрыли базу отдыха “Днепровские зори”, где массово отравились отдыхающие. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного учреждения “Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины”.

“По состоянию на 6 июля 2020 года: при бактериологическом обследовании больных в 4-х случаях — трое детей, 1 взрослый — выделенная сальмонелла, другие лабораторные исследования в работе; результаты обследований ротавирусной инфекцией, COVID-19 отрицательные; — пищеблок учреждения закрыт со 2 июля 2020 года; база не работает, отдыхающих на базе нет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эпидемиологическое расследование продолжается, противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Напомним, на базе отдыха в курортной Кирилловке в Запорожье зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих — среди отравившихся — 9 детей.



Из-за отравления открыли уголовное производство.

Также всех пострадавших детей, отравившихся в Кирилловке Запорожской области, из больницы забрали родители.