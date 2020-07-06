Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,17 -0,0085  EUR: 30,51 -0,1523 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Две украинки пострадали в ДТП с участием рейсовых автобусов в Польше
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7590

ООН призвала РФ снять запрет на деятельность Меджлиса

ООН призвала РФ снять запрет на деятельность Меджлиса

КИЕВ. 6 июля. УНН. ООН призвала правительство Российской Федерации снять запрет на деятельность Меджлиса. Об этом сказано во втором докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина), временно оккупированными Российской Федерацией, передает УНН.

“Власти Российской Федерации должны обеспечить лицам, лишенным свободы, все правовые гарантии и снять ограничения, наложенные на крымскотатарскую общину в целях сохранения ее представительских институтов, в том числе запрет на деятельность Меджлиса”, — сказал в докладе генсек ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, в сентябре 2019 года ООН уже призывала Россию отменить запрет Меджлиса.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.