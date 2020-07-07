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Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс - Резников

Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс - Резников

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украина изучает возможность приглашения миротворцев ОБСЕ на Донбасс. Об этом в эфире программы “Свобола слова” заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает УНН.

“Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось, но формально и юридически это возможно”, — рассказал он.

Добавим, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал фейком информацию об ультиматуме РФ касательно особого статуса для ОРДЛО.

“Когда кто-то говорит, что был ультиматум — это фейковая информация. Не верьте фейкам, пожалуйста”, — подчеркнул он.

Источник: УНН
Теги: Украина, ОРДЛО

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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