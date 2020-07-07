В Черновцах "минировали" торговый центр

КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня, 9 июля, в Ситуационный отдел ГУНП в Черновицкой области поступило сообщение о заминировании торгового центра на улице Героев Майдана, 71 в Черновцах, пишет УНН со ссылкой на сообщение управления Национальной полиции в области.

“На место происшествия была направлена следственно-оперативные группы ГУНП и Шевченковского отделения полиции, сотрудники роты полиции особого назначения, взрывотехнического отдела, кинологического центра ГУНП, наряды Управление патрульной полиции, спасателей, медицинская и газовые службы”, — указано в сообщении.

Из торгового центра правоохранители эвакуировали 20 человек персонала и 20 посетителей.

Полицейские проверили помещения здания и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных или подозрительных предметов. По результатам проверки информация о заминировании заведения не подтвердилась.

Ранее, в Киеве закрыли три станции метро, из-за сообщения о минировании.