Украинские стронгмэны провели чемпионат Украины в Киеве

КИЕВ. 6 июля. УНН. На территории столицы Украины состоялся чемпионат Украины по стронгмену, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию стронгмена Украины.

Лучшим в весовой категории до 95 кг стал спортсмен из Херсона — Василий Олейников. Серебряная награда досталась Юрию Дувало, представляющему Львов. Тройку замкнул Александр Белоконь из Белой Церкви.

В категории до 110 кг одержал победу днепрянин Виталий Герасимов, который установил рекорд Украины в дисциплине “Кантовка колеса” — 6 оборотов по 20,84 секунд.

В категории супертяжеловесов победил львовянин Павел Кордияка, что дает ему право выступать на чемпионате мира, который состоится в Узбекистане.

Добавим, что серебряная медаль категории 110+ кг досталась Александру Кочергану из Черновцов, а “бронза” — Богдану Ксенчуку из Кривого Рога.