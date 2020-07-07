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Украинские стронгмэны провели чемпионат Украины в Киеве

Украинские стронгмэны провели чемпионат Украины в Киеве

КИЕВ. 6 июля. УНН. На территории столицы Украины состоялся чемпионат Украины по стронгмену, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию стронгмена Украины.

Лучшим в весовой категории до 95 кг стал спортсмен из Херсона — Василий Олейников. Серебряная награда досталась Юрию Дувало, представляющему Львов. Тройку замкнул Александр Белоконь из Белой Церкви.

В категории до 110 кг одержал победу днепрянин Виталий Герасимов, который установил рекорд Украины в дисциплине “Кантовка колеса” — 6 оборотов по 20,84 секунд.

В категории супертяжеловесов победил львовянин Павел Кордияка, что дает ему право выступать на чемпионате мира, который состоится в Узбекистане.

Добавим, что серебряная медаль категории 110+ кг досталась Александру Кочергану из Черновцов, а “бронза” — Богдану Ксенчуку из Кривого Рога.

Источник: УНН
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