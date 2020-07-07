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Украинский полузащитник попал в символическую сборную тура Серии А

Украинский полузащитник попал в символическую сборную тура Серии А

КИЕВ. 6 июля. УНН. Портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам 30-го тура итальянского чемпионата по футболу Серии А, передает УНН.

Руслан Малиновский с “Аталанты” за матч против “Кальяри” получил балл 8,3 и занял место в центре поля вместе с Пулгаром из “Фиорентины” (8,3).

Также в символический состав попали: вратарь Йоронен с “Брешии”, защитники Куардадо, Кулл, Папетти, Руй, полузащитники Линетт, Роналду и нападающие Дибала и Муриель.

Стоит отметить, что украинец в матче с “Кальяри” заработал вторую желтую карточку для соперника и пенальти, который четко реализовал Муриель.

Источник: УНН
Теги: футбол
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