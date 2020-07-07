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"Динамо" - "Ворскла": УАФ назначила главного арбитра финального матча Кубка Украины

"Динамо" - "Ворскла": УАФ назначила главного арбитра финального матча Кубка Украины

КИЕВ. 7 июля. УНН. Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч Кубка Украины сезона-2019/2020, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Главным арбитром встречи станет харьковчанка Екатерина Монзуль. Ее ассистентами будут — Марина Стрелецкая из города Сумы и Александра Ардашева из Киева.

Выполнять роль четвертого арбитра будет Романюк А.М. из Ивано-Франковска, дополнительный ассистент арбитра — Грушко С. А. (Киевская обл.).

Заметим, что финальная встреча будет проходить на арене “Металлист” в Харькове 8 июля в 21:30.

Источник: УНН
Теги: футбол
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